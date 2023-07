Sound Of Freedom arrasa en taquilla y se verá en Colombia

in

Sound Of Freedom la película producida por Eduardo Verástegui se verá en Colombia y recauda a la fecha $85.4 millones de dólares.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

En redes sociales ante el éxito de Sound Of Freedom en los Estados Unidos y su temática que toca a Colombia en la trama sobre el tráfico infantil a través de redes de pedófilos, comenzaron a preguntar si esta se vería en el país. La buena noticia fue la confirmación por Munir Falah, CEO de Cine Colombia, el mayor exhibidor del país, quien en su cuenta de twitter anunció que «lograron contactar a los Productores y están en conversaciones». Lo único es que demorará unas semanas por temas contractuales de acuerdos de exhibición, «en Colombia no podría estrenarse antes que México, cuya fecha de estreno está para Agosto 2023». Por su parte Minuto 30, se enteró que Angel Studios USA, «lanzará más de 5 películas con el formato de la historia de Sound of Freedom». César Ramírez, periodista de cine recordado por el programa «A toda música», nos compartió desde los Estados Unidos que con bajo presupuesto, estas producciones hechas en países como Colombia «pueden facturar más de $100 millones de dolares y sería un beneficio para la industria y el sector audiovisual porque muchas productoras internacionales van a tener en cuenta el país por costos. Algo que espera que sea valorado y que productoras locales, se ganen la confianza para ser contratadas para hacer el service de estas películas.

Recordemos que Eduardo Verástegui, contó la historia que varios estudios que al mismo tiempo son distribuidores o tienen portales, rechazaron el proyecto con la anécdota que estuvo guardado en Disney Studios cuando este compró 20th Century Fox (hoy Century Studios). Afortunadamente Angel Studios, fueron los «Ángeles» y creyeron en la película que con un costo de $14 millones de dólares se ubica en la posición No.2 en USA con $84.5 millones de dólares. Enfrentándose a Indiana Jones, La Noche del Demonio, Misión Imposible y Elemental esta última de Disney Studios.

Sigue más noticias de entretenimiento.