Video: Sound Of Freedom: alerta mundial en tráfico de niños

in

La película Sound Of Freedom de Eduardo Verategui, viene causando comentarios positivos y de reflexión. A la fecha recauda $49.4 millones de dólares sin estrenarse a nivel internacional.

Sigue al canal Política en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VZzWqlt3mFY3VpgTYk0q

La película que rechazaron Disney, Netflix y Amazon, viene generando comentarios de apoyo y al mismo tiempo de reflexión sobre que es una alerta con un mensaje desgarrador del comercio de redes de pedófilos que buscan niños para violarlos y bandas criminales mundiales. El caso de la «Madame» en Cartagena fue un hecho real que la película retoma y nexos de grupos guerrilleros colombianos que compran niñas. «Si ves el video del día que cogieron a esta proxenta en el país, ves que los actores que fueron escogidos para representarlos tienen una similitud», nos comenta desde los Estados Unidos el periodista y crítico de cine Cesar Ramírez, quien en Facebook hizo una reflexión intentando no spoilear ya que la cinta no se ha estrenado en país. Sound Of Freedom basa su historia en un hecho real de dos hermanos en Honduras que son vendidos y uno de ellos es una pequeña niña que llega a Cartagena y en la selva un grupo de guerrilleros la toma con fines lamentables.

El Periodista y Crítico de Cine César Ramírez desde USA reflexiona sobre Sound Of Freedom



La colombiana Alina Lozano como «Madame» en una corta aparición es reflejo del trabajo que hacen algunas mujeres como intermediarias y cazadoras de niñas para prostituirlas. En Sound Of Freedom hay dialogos explícitos que duelen y harán llorar. La historia del rechazo de los estudios y cómo por fin después de 8 años esta película sale a la luz en un hecho que tiene a Hollywood conmocionado por su crudeza y mensaje. Eduardo Verastegui cuenta todos los detalles y sorprende al mundo de exhibidores además de directivos sumados a publicistas, que fue un error de Amazon, Netflix y Disney no apoyar esta producción que desplazo Indiana Jones del No.1 y La Noche del Demonio con un tema de denuncia social.



Eduardo Verastegui nos cuenta los detalles para sacar adelante la película de Sound Of Freedom.

Sigue más noticias de entretenimiento.