El anuncio Sony Music que compra catálogo de Michael Jackson se suma al showbiz «lo que vendrá con su bio película será grande» a nivel musical.

Como una movimiento estratégico, Sony Music pagó $600 millones de dólares por el catálogo musical del «Rey del Pop» Michael Jackson. De acuerdo a la Revista Billboard «la Biblia de la Música»y The New York Times, la compañía había adquirido la mitad de las canciones más emblemáticas de astro del pop. Donde masters originales y contenido editorial del artista son el negocio soñado. Otros la ven como aúpa (para levantar su imagen y cotizarla más después de fallecido).

Para Music Business Worldwide, el sitio web de noticias y análisis de la industria musical estas son las transacciones que marcan la historia actual de la música. Donde «Queen estaría negociando una venta de su catálogo por un total de $1.200 millones de dólares«. Así que la compra del catálogo de Michael Jackson se suma a la de varias celebridades como Bruce Springsteen que le vendió a Sony los derechos de reproducción de todas sus canciones por $500 millones de dólares, y un caso similar de Bob Dylan vendió a Universal los derechos de autor de sus composiciones por $400 millones de dólares.

Se habla que las canciones con las que quedaron satisfechos al adquirirlas son Beat It, Billy Jean, Bad, Thriller y Man In The Mirror, tesoros musicales que al tener el sello de Michael Jackson en su catálogo, año tras año generarán derechos de autor y ejecución pública que se traduce en millones de regalías.

No todo lo que brilla es ….

A pesar de destacarse esta transacción, quedó un sin sabor para Sony Music Group y fueron los derechos de su imagen. Los cuales no pudieron ser adquiridos como el caso de el musical de Broadway ‘MJ’, los espectáculos del Cirque du Soleil homenaje a Jackson, y la película biográfica protagonizada por Jaafar Jackson de la que se viene hablando. Las ganancias solo serán transacciones por el uso de su música.

La familia de Michael Jackson celebra que la película tenga a los productores de la película «Quee» y «Eltón John» dejando que será un suceso. Donde Jaafar tiene una gran responsabilidad y cada uno de los implicados en el filme.

Michael Jackson vive en el cine



