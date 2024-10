Como soy una mujer de fe inquebrantable y de mucha resiliencia, lo que utilizo como medidor para identificar si debo seguir luchando por algo es identificar si eso me quita la paz.

En muchas ocasiones la vida nos reta. Vivimos acontecimientos difíciles mientras vamos de camino a nuestras metas. Es en ese momento que debemos aprender a discernir si son señales o son pruebas que recibimos para sobreponerlas y llegar a alcanzar lo que tanto luchamos.

En mi opinión, la mayoría de las veces son pruebas y no señales lo que nos toca rebasar. Por ejemplo, hay personas que, si van a realizar un proceso, bien sea, estudiar una carrera, obtener un empleo, viajar, luchar por una relación amorosa, comprar una propiedad, piensan que si hay escollos en el camino no deben seguir hacia adelante.

Se nos olvida que la vida no es fácil, y muchos procesos tampoco. Allí entra la perseverancia, la resiliencia, la determinación.

Pero también hay que saber distinguir por qué cosas vale la pena seguir intentándolo. Como soy una mujer de fe inquebrantable y de mucha resiliencia, lo que utilizo como medidor para identificar si debo seguir luchando por algo es identificar si eso me quita la paz. Si me quita la paz es casi seguro que ese proceso no vale la pena vivirlo. Claro está, hay que determinar en su justa perspectiva la importancia de ese proceso en su vida.

Recientemente tuve una experiencia en la que puedo darles un ejemplo de lo que sucede cuando hay obstáculos en el camino a los sueños.

A través de mi empresa internacional de bienes raíces, Eirene Group Real Estate, había acordado con uno de mis inversionistas negociar un terreno para construir villas vacacionales frente al mar en República Dominicana. Estuvimos bastante tiempo esperando que nos enviaran los documentos de autenticidad del terreno, entre otros. Una vez logramos reunirnos, identifiqué que esas personas que nos habían imposibilitado el proceso por tanto tiempo, no tenían el título de la propiedad, como tampoco habían pagado los impuestos.

Es decir, no poseían dos de los requisitos esenciales para poder trabajar con ese terreno. En el proceso, tanto mi socio como yo, estábamos determinados a obtener el terreno. Yo pensaba eran pruebas que tenía que sobrepasar. Sin embargo, en este caso es a la inversa, eran señales de que el negocio no nos convenía.

Eso dio paso a que aprovechara otras ofertas de terreno ya listas para construir villas vacacionales. En este caso, ya la situación me estaba quitando la paz. Dije basta. Hay otras opciones frente a mis narices que no veía por estar tan enfocada en algo que no tenía futuro.

En otras ocasiones, la gran mayoría, han sido pruebas que he logrado sobrepasar y he visto unos resultados asombrosos en mi vida personal y profesional.

Te invito a que sopeses detenidamente cuando sientas que el proceso no es tan fácil. Que hagas uso de tu determinación y persistencia, pero a la misma vez identifiques si eso te quita la paz. Tu corazón sabrá decirte el camino a tomar.

La autora es abogada, conferencista, empresaria y agente de bienes raíces internacional. Visita su sitio web: www.latinasempowerment.com