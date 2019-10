“Solo nos miraba y nos decía que no fuéramos a decir nada”, mujer que vio la fuga de Merlano

Las autoridades revelaron el momento que fue captado por las cámaras de seguridad del lugar, donde se observa el momento exacto en el que Aida Merlano se fuga de la custodia del Inpec.

En las imágenes se ve como Merlano baja por una cuerda y cae fuertemente contra el suelo, mientras que otras personas que presenciaron el hecho la intentan ayudar, mientras esta se sube a una moto y se va.

En las últimas horas una de las mujeres que se ve en el video, entregó detalles sobre el momento.

Según narró la mujer par Blu Radio, nadie sabía que se trataba de Aida Merlano y tampoco que se trataba de una fuga:

“Yo iba bajando del parque que está en Usaquén. De repente, se vio cómo salió una cuerda roja por una ventana y en ese momento vi una mujer saliendo. Ella se soltó y cayó”, relató.

Indicó que tanto ella como las otras personas intentaron ayudarla, pero Merlano les decía que no la tocaran y que no dijera nada: “Ella no quería decir nada. Solo nos miraba y nos decía que no fuéramos a decir nada. Se montó en la moto. Nos dijo con cara de susto que no fuéramos a decir nada y que no la tocaramos”, manifestó.

“Ella se levanto adolorida y se montó en la moto, mientras el guarda de seguridad del parqueadero estaba llamando por boquitoqui. No tenía ni idea que era ella. Además, ella estaba demasiado arreglada y bien vestida como para uno sospechar. El vestido era un pantalón y una camisa, como de enfermera y blancos”, puntualizó para el medio ya citado.