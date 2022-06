¡Qué maravilla! Soldados ayudaron en el nacimiento de una hermosa bebé

in

Una mujer daba gritos de dolor, estaba en trabajo de parto, una vecina al verla en esta situación salió corriendo a pedir ayuda y y se encontró con los soldados que hacían presencia en el lugar.

Un teniente, que es enfermero de profesión, se percató que no tendría el tiempo suficiente para realizar un traslado a un centro médico, así que decidió atender el parto en la vivienda.

«La abuela de mi cuñada me ayudó a acostarme porque ya sentía la bebé afuera y ellos llamaron al hospital para que nos prestaran una ambulancia pero no había disponible entonces una vecina fue al batallón y ellos me ayudaron a terminar con el parto», narró la mujer.

El Ejército Nacional informó que durante el trabajo de parto no se presentaron complicaciones ni para la bebé ni para la madre. Al término del procedimiento, tanto la madre como la bebé fueron trasladas al centro asistencial San Antonio de Tame, y por protocolos médicos fueron remitidas al Hospital de Saravena, Arauca, donde se encuentran en perfecto estado de salud.

«Les agradezco por apoyarme porque si no fuese por los soldados, no hubiera llegado al hospital con mi bebé, le agradezco mucho al Ejército», enfatizó la mujer mientras tenía a su hermosa bebé en sus brazos.

Uno de los momentos más emotivos que dio a conocer el Ejército, fue cuando el subteniente Brethmen Chávez, director del Establecimiento de Sanidad Militar del Batallón de Ingenieros de Combate N.°18 General Rafael Navas Pardo del Ejército Nacional, llegó a la casa de la nueva mamá con un precioso vestidito, un juguete y otros detalles para la recién nacida.

Le podría interesar:

Para salvaguardar su vida deben abandonar el refugio ¿Quiere adoptar a uno de ellos? o ¿Conoce un sitio en el que puedan ser reubicados? https://t.co/9kOSV9VbWf — Minuto30.com (@minuto30com) June 2, 2022

Para leer sobre otros hechos en el país, clic AQUÍ.