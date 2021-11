¿Qué le pasó? Soldado del Ejército se encuentra en coma tras sufrir un grave golpe en el batallón

Hay asombro entre los familiares del soldado Jean Carlos Trillos Padilla, de 18 años de edad, quien habría sufrido un fuerte golpe en la cabeza cuando se encontraba al interior de la Base Militar del Batallón de Infantería N.º 14 Capitán Antonio Ricaurte, ubicada en Aguachica, Cesar, el pasado jueves 18 de noviembre.

Según informó el Ejército, los hechos ocurrieron cuando el joven iba corriendo y, al parecer, se enredó con una cuerda, por lo que cayó al suelo. De inmediato, el soldado fue trasladado al dispensario Médico de la unidad, y luego fue trasladado a un hospital en la ciudad de Bucaramanga, donde es atendido pro el personal médico.

Al respecto, sus familiares manifiestan que el trauma craneoencefálico que sufrió el joven no fue producto de la caída, pues según el último parte médico presenta varias lesiones en la cabeza.

La madre de Jean Carlos, Yaneida Padilla, manifestó que “es imposible que mi hijo se haya caído, porque en muchas ocasiones yo me he caído y no me he muerto, o no me ha dado un trauma craneoencefálico severo que le ocasionó muerte cerebral, por eso yo pido que se haga justicia, y no quiero que otros soldados sufran, lo que mi hijo sufrió”.

Y agregó que “antes de jurar bandera mi hijo, tuve varias discusiones con un cabo que hasta donde yo se lo había amenazado de muerte, y yo me le enfrenté y bueno se calmaron las cosas, luego de jurar bandera y lo trasladaron para ese batallón mi hijo dijo que había un cabo que se la tenía montada y que lo tenía amenazado”, y ahora lo tengo en un hospital en coma”.

Por su parte, el Ejército Nacional dio a su versión de los hechos a través de un comunicado. «En hechos que son materia de investigación, en la Base Militar del Batallón de Infantería N.º 14 Capitán Antonio Ricaurte, ubicada en Aguachica, Cesar, el soldado Jean Carlos Trillos Padilla, en actos del servicio sufrió una caída que le ocasionó un grave golpe en la cabeza».

“El Ejército Nacional reitera el acompañamiento a la familia y hace todos los votos ante Dios por la pronta recuperación de nuestro soldado, además ya iniciamos las investigaciones pertinentes, con el fin de esclarecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las cuales ocurrió esta situación”, apuntó el oficial Rico, comandante de la Quinta Brigada del Ejército Nacional.

