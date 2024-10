Sofía Vergara piensa en «retoquitos de belleza» y lo ha compartido en una entrevista donde con risas espera que este 2024 el tiempo le ayude.

Todo parece indicar que «la Toti» quiere verse bella por siempre y eso que ya lo es a sus 51 años. La Revista Aló tuvo la primicia que Sofia Vergara, «no se considera bella sino fotogénica y eso es lo que le ha servido para salir adelante». Pero lo que más sorprendió en la entrevista es que dejó abierta la puerta para ir hacerse «retoquitos» como se conocen de forma coloquial. “Ya quisiera hacerme mis arreglitos estéticos, quisiera hacerme todas las cirugías plásticas, pero no hay tiempo, pues toca seguir trabajando. Pero lo tengo planeado cuando me de el hiju$%** tiempo, ahí sí me verán de primeras esperando al doctor en el quirófano. Yo no le tengo miedo al cuchillo…” dijo la actriz ganadora del Premio People Choice y jurado de America’s Got Talent. Sofía fue noticia en el 2023 por su separación, destacadas apariciones sociales, salidas con su nuevo amigo Justin Salisman y ruidos por arreglos en su casa. Para ella estos 51 años han sido claves y su belleza le preocupa. «Yo me miro al espejo y sí, tal vez me veo bonita, pero ya me siento como otra persona: me toca pintarme el ojo diferente, los labios diferentes, siento que a uno todo se le va derritiendo, es horrible tener 51 años» dijo a la Revista Aló. Este 2024, será más protagonista ya que en contadas semanas se estrenará la serie «Griselda» en Netflix donde «su belleza cambia por una caracterización».

Sofía Vergara «Griselda» Netflixt Enero 2024



