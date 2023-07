Sofía Vergara «está triste» días después de su separación

in

Han pasado varios días de la separación anunciada de Sofía Vergara y su esposo Joe Manganiello. Cercanos siguen revelando detalles sobre su estado emocional según la Revista People y TMZ.

La actriz Sofía Vergara no ha dado muestra de estar quebrada en redes por la separación de su esposo, la cual según fecha oficial se dio el 2 de julio de 2023 por «motivos irreconciliables». Según la Revista People, el estado de ánimo de la actriz barranquillera “está triste porque su matrimonio no funcionó, pero se siente muy afortunada de todos modos”, de acuerdo a una fuente. Quien también afirma que “ella tiene una gran vida que ama; se quedará en su casa por ahora. mientras Joe vive en otro lado”, agregó el medio basado en un cercano, quien aclaró que “no hay drama” entre la ex pareja. El único pero en la actualidad es «Bubbles«, la mascota que acompañó a la pareja en los años de relación y por el cual Manganiello, dará una batalla según se habla en los Estados Unidos.

Se dice que entre las principales razones por las que Joe presentó la demanda de terminar es el conflicto por tener hijos, ya que él los quería y la actriz no. Recordamos que en el pasado Sofía Vergara ya tuvo un problema por unos embriones congelados por su antigua pareja. Que en la web se reseña el haber ganado una batalla contra su ex pareja Nick Loeb por la custodia de sus embriones congelados. Donde el Tribunal Los Ángeles otorgó una orden judicial que indica que «Loeb no puede usar los embriones sin el consentimiento de la actriz».

