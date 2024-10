Sofía Vergara «eclipsa a España» con Griselda al revelar que «aprendió a fumar y meter coca» en lo que se llama el «Tour Press».

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25</a

La primera parada de Griselda y Sofía fue Madrid donde en el programa «El Hormiguero», logró una entrevista memorable. La actriz y productora colombiana, ganadora de premios internacionales como los People’s Choice y SAG llegó como diría Alejandro Sanz «pisando fuerte» en el periplo de promoción de la serie Netflix que ya le auguran como le fue a «Narcos» un hit mundial. Fue en el programa español donde la «Toti» desplegó su carisma arrollando que eclipsa cualquier espacio. Según medios ella le advirtió al presentador «que se portara bien con ella e hiciera preguntas precisas». La revelación más impactante fue cuando dijo «aprendí a fumar y meter coca porque nunca lo había hecho«. Sugerencia hecha por el director Andrés Baiz para que comprendiera el papel que desempeñaría. En el afiche de Netflix «Griselda» la uña de Sofía Vergara, tiene ese destalle del polvo blanco como seña de lo que se verá en la historia. «Me daba angustia hacerlo, pero sabía que me iban a pagar bastante afirmó». Pablo Motos y el público quedaron sorprendidos, aunque la charla tuvo risas y otros momentos como cuando se hizo una charla sobre si hablaba mejor «español o inglés». Fue el primer programa del año y medios, están haciendo eco de muchos apartes del mismo. «Mi marca de maquillaje se llama TOTI y a la de cocaína le llamaré COTI» dijo Sofía. Es broma es broma y esa no me la esperaba dijo el conductor quien concluyó: «Sofía sabías que eras buena pero no tanto«.

Sofía y «sus negocios ..ahora voy a vender cocaína»

Sofía Vergara «le restriega sus premios a Pablo Motos por burla inglés»

@elmundo.es Sofía Vergara, la «berraca» que hizo sudar la gota gorda a Pablo Motos. La estrella internacional visitó por primera vez El Hormiguero para hablar de su nueva serie, ‘Griselda’. Ni siquiera cuando la intención del presentador era centrarse en la serie, la colombiana bajó la guardia: irónica, divertida… Vergara fue una reina, una diva y Motos sólo pudo rendir pleitesía: «Sofía sabía que eras buena, pero no tanto. Te adoro». #sofiavergara #pablomotos #elhormiguero #noticiastiktok #television ♬ sonido original – Somos un periódico

En sus redes sociales Sofía viene compartiendo los detalles de su trabajo en prensa de Griselda que se estrena el 25 de enero en Netflix.

El Afiche Nteflixt con el detalle de su uña para el papel de Griselda

Lee más noticias de entretenimiento.