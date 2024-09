Sofía Vergara «demandada por no pagar» un contrato pactado para su casa en los Ángeles y se ventila en medios.

Por $1.7 millones de dólares ha sido demandada la actriz Sofía Vergara. El motivo es el no pago de una remodelación de acuerdo a los documentos revelados por TMZ. En ellos se habla que ella contrató a Reside Custom Homes el año pasado y «todo iba muy bien hasta que ella pidió una extensión del contrato». El problema es que Vergara habría comprado el material pero supuestamente tuvo el olvido de no pagarle los honorarios al contratista. De ahí la demanda en cuestión que la tienen en boca de los medio americanos. La casa que incluso compartió con su ex ya había sido mostrada en páginas sociales, revistas y fotos. Los arreglos de remodelación fueron unas escaleras, yeso en paredes, comedor, y casa de huéspedes, así como una ampliación a la cabaña. Por el momento ella no se ha pronunciado y los detalles son de índole jurídico.

CASA DE SOFIA VERGARA

