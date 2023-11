Snoop Dogg no volverá a fumar «marihuana» y pide respeto ante esta difícil decisión por lo que lo amaban varios fans.

Estallan las redes sociales ante la noticia que comparte el rapero Calvin Cordozar Broadus Jr., mejor conocido como Snoop Dogg, quien compartió en la tarde del jueves 16 de noviembre 2023 un comunicado en instagram, acompañado de una foto de él con las manos juntas, expresando que ha decidido dejar de fumar y como todos saben «la marihuana» era su favorita. Lo que más sorprendió es que pide respeto por su familia ante esta determinación después de haber conversado con ella. En redes se habla que a lo mejor Snoop lo hace por cuidar sus pulmones y dejar el canabbis por salud para mejorar a sus 52 años de edad. Ya que alguno hablaba que se veía de más edad.

SNOOP DOGG ANUNCIA QUE «NO VOLVERÁ A FUMAR»

El Dato: Cuentan que artista estadounidense, habría revelado en el pasado que tenía contratada a una persona dedicada «única y exclusivamente a armar los cigarrillos» por un sueldo de entre $40.000 y $50.000 dólares al año. Periódicos sensacionalistas también habían dado cuenta que se fumaba de 75 a 140 «porritos» de weed al día.

SNOOP DOGG YA LE HABÍA CANTANDO «A LA MARIHUANA»

No one dared reject a smoke from Snoop Dogg pic.twitter.com/7vJjrJsjCI

