Silvia Tcherassi celebra su moda en «Emily In Paris» desde el set de la serie que comenzó el rodaje de su cuarta temporada.

Más feliz no puede estar la diseñadora barranquillera Silvia Tcherassi al compartir la foto de uno de sus diseños que luce Laly Collins protagonist de «Emily In Paris». Un logro que se suma a sus años de trabajo, ya que ha sido pionera de su moda latina en París.

«Es una gran responsabilidad, porque implica seguir abriendo puertas. Cuando hace 20 años me convertí en la primera diseñadora latinoamericana en presentar colecciones en las semanas de la moda de Milán y París, mi ejemplo inspiró a una nueva generación de creadores latinos» dijo la diseñadora en una oportunidad.

Silvia Tcherassi en el cine

La colombiana no es ajena a los equipos de Hollywood y sus diseñadores de vestuario, quienes eligen moda para que las tramas tengan un sentido moderno. Tcharassi vistió a las protagonistas de And Just Like That 2 siguientes aventuras de Sarah Jessica Parker en el marco de los 25 años de Sex and The City. Los elogios para ella en ese entonces vinieron de Molly Rogers y Danny Santiago, diseñadores de vestuario de la serie. Ahora con Netflix que se ven algunos de sus diseños y celebra también porque en la noche de People’s Choice lucieron varias celebridades sus vestidos.

Otro de mis vestidos de Resort en los #choiceawards @brilapaglia pic.twitter.com/dcfT1OgrCH — Silvia Tcherassi (@SilviaTcherassi) February 19, 2024

Luces cámaras acción

Ahora en las aventuras de Emily Cooper y Mindy los ojos de Silvia Tcherassi estarán atentos porque este es el mejor comienzo del 2024. Por eso Silvia es de nuevo referenciada ahora en esta serie por el equipo de vestuario, quienes escogen accesorios que generen empoderamiento al personaje

