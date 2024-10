Silvestre Dangond conmemora 20 años de carrera en Medellín

Resumen: Silvestre Dangond celebra 20 años de carrera con un concierto épico en Medellín El ícono del vallenato colombiano, Silvestre Dangond, trae su gira de celebración a Medellín para un concierto inolvidable en el Estadio Atanasio Girardot el sábado 20 de abril. Acompáñalo en este recorrido por sus 20 años de éxitos, donde revivirás sus canciones más emblemáticas como "Bacano", "Primero fue mía", "Ya no me duele más", "La Difunta", "Niégame tres veces", "Cantinero", "La colegiala" y muchas más. Prepárate para una noche llena de sorpresas, con invitados especiales y un gran despliegue de luces, sonido y efectos especiales que harán de este concierto una experiencia única en la que estarán los acordeoneros que le acompañaron a forjar su historia Rolando Ochoa y Juancho De La Espriella .

Silvestre Dangond conmemora 20 años de carrera artística en Medellín la ciudad donde para él inicio todo por la aceptación de su música.

El tiempo pasa volando y dos décadas cumple el cantante, compositor y actor Silvestre Francisco Dangond Corrales, mejor conocido como «Silvestre Dangond» que en la noche de este sábado 20 de abril, se presentará en el Estadio Atanasio Girardo en la gira de celebración. El artista había guardado muchos secretos de la presentación y se han conocido todos los detalles con la gran noticia que en el acordeón lo acompañarán quienes hicieron grande su carrera Rolando Ochoa y Juancho De La Espriella. Quienes harán estallar de aplausos la celebración 20 años.

Silvestre preparó una gran fiesta

«El Silvestrismo paisa» como se llama su legión de seguidores se vestirá de rojo, el color que lucirá tanto el Estadio, como el público a solicitud de Dangond. Pero además, el espectáculo cumplirá con el mayor de los desafíos, el de hacerlo inolvidable y no dejar que nadie se quede sentado, además de corear intensamente el repertorio. Temas como: “Bacano”, “Primero fue mía”, de su más reciente álbum “Ta Malo”, y otros hits como: “Por un beso de tu boca”, “Ya no me duele más”, “La Difunta”, “Niégame tres veces”, “Cantinero”, “La colegiala”, y muchos más se espera retumben en el Atanasio Girardot.

El show tendrá una tarima de 70 metros de ancho en total y una boca escénica de 26 metros. Una automatización de gran magnitud nunca antes utilizada por un artista vallenato tan importante como Silvestre Dangond, atendidas por empresas y personal técnico 100% colombiano. La gran gira reune 10 camiones de 12 metros de longitud que transporta el equipo, incluidas las 4 pantallas gigantes de 12 metros de altura x 8 metros de ancho y 420 luminarias. Toda una fiesta para hacer grande su celebración como dice él «en Medellín donde comenzó su historia de presentaciones y éxitos radiales«.



