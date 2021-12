Silvestre Dangond se besó en la boca con seguidora en pleno concierto

Silvestre Dangond vuelve a generar polémica luego de que se besara con una mujer en una de sus presentaciones. El cantante de música vallenata empezó a entonar la canción y luego se dio un beso con la seguidora frente a todos los asistentes.

Mientras entonaba la canción ‘Me gusta’ en su concierto de Chile, una fanática identificada con el nombre de Carolina lo grababa desde abajo del escenario.

El cantante colombiano comenzó a acercarse sutilmente hacia la mujer, con la que empezó a entonar la canción y se dieron un beso en la boca.

La fanática pudo registrar el momento y sin pensarlo dos veces lo publicó en su perfil oficial de Instagram, con el siguiente mensaje: “Un beso con respeto y con admiración, que recibí en nombre de todas las fans que admiramos a lo más bello de #urumita Gracias vida! Que rico tenerte tan cerca mi Silvestre Dangond y en nombre de todas las fans gracias por regalarnos alegría y gozo Posdata: he visto el video mil veces aún no me lo creo. Qué viva el Vallenato omeee”, escribió la mujer.