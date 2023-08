Entre lágrimas Silvestre Dangond anuncia en VIDEO que regresa a la música

En enero de este año, el reconocido cantante Silvestre Dangond decidió tomarse un descanso de la música, y quiso estar alejado de la farándula sin dejar claro cuándo volvería.

Sin embargo, en la mañana de este martes, entre lágrimas confesó a sus ‘silvestristas’ que volvería, e incluso, prometió una sorpresa.

Durante el en vivo en Instagram, Silvestre dijo que no iría a una grabación programada para ese día, con el fin de dar a conocer su regreso a lo grande, y prefirió anunciarlo desde sus propias redes.

«Les voy a quedar mal a todos hoy. Para decirles que quiero regresar y encontrarme con ustedes nuevamente no necesito de mucho, solamente esto. Me han hecho mucha falta, para nadie es un secreto y quienes me rodean saben lo fuerte que he sido y lo difícil que ha sido estar alejado, pero ya no aguanto más, quiero volver, quiero que nos encontremos en el Parque de la Leyenda Vallenata el 10 y 11 de noviembre con el lanzamiento de mi nuevo álbum, el cual estoy terminando”, expresó conmovido.

Asimismo, dijo que regresaría ‘con todo’ el 9 de noviembre, en una caravana en Valledupar. A lo que agregó: «Quiero que todo el mundo este vestido de rojo, volver a nuestras fiestas que hace rato no se hace».

Su nuevo lanzamiento discográfico se llamará ‘Ta malo’, y contará lo que han sido sus días durante el tiempo alejado.

«Mi nuevo álbum fue hecho con muchas vivencias. Quiero que todo el mundo se contagie de este nuevo lanzamiento, el cual vamos a disfrutar como en la época de antes. Se llama «ta malo» y sale al público el 2 de noviembre y caravana el 9″, detalló Silvestre.

Más noticias de Entretenimiento