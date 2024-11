Ciudad de México, 8 feb (EFE).- La candidata presidencial del oficialismo mexicano, Claudia Sheinbaum, sostuvo este jueves un encuentro con directivos de Bank of America con quienes coincidió en que los próximos años serán “muy buenos para México”, según afirmó.

"Una excelente reunión con los directivos de @BankofAmerica, Bernard Mensah, Augusto Urmeneta y Emilio Romano; coincidimos en que vienen años muy buenos para México", escribió Sheinbaum en un breve mensaje en redes sociales.

Mensah es el presidente de International Bank of America, Urmeneta es el presidente del Bank of America Latinoamérica, y Romano es el director de Bank of America en México.

La publicación estuvo acompañada de una foto en la que Sheinbaum y los tres directivos lucen sonrientes.

Antes, la candidata del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) destacó en una publicación las "exportaciones récord" de México en 2023, cuando desplazó a China como el principal socio comercial de Estados Unidos.

La reunión de Sheinbaum con los directivos de Bank of America ocurre apenas días después de que la candidata presidencial de la coalición opositora Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, regresara de una gira de trabajo en Nueva York y Washington.

En dicho viaje, la candidata opositora tuvo encuentros en el Congreso de Estados Unidos, el Departamento de Estado y la Organización de Estados Americanos (OEA), entre otros.

Y apenas unas horas después de que Gálvez, rezagada en las encuestas frente a Sheinbaum, anunciara una gira a España para reunirse con empresarios, medios y políticos de ese país.

Por: EFE