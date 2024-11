La actriz de «Bajos Instintos» Sharon Stone, decidió buscar pareja y amor en Tinder después de probar varias aplicaciones con «faltales resultados».

No es broma la mujer que muchos desearon por un abrir sus piernas y cruzarlas sin ropa interios, agitó las redes con una confesión. «Este año quiero enamorarme y estoy en Tinder» fueron sus palabras de acuerdo a una entrevista que revela «The Time». De 65 años la vida de Sharon Stone no ha sido fácil si recordamos que por su papel de «Basic Instict» perdió la custodia de su hijo en la década de los 90. Ahora después de haberse inscrito en varias plataformas, dejó claro que «no está en Tinder para tener sexo«. Su búsqueda es para encontrar alguien que le haga la vida especial «ya crecidito y sin problemas». Además dijo “Aparezco como yo misma. No es algo que pueda fingir” con una foto real.

Fatales resultados y otros simpáticos

Sharon compartió que sus pretendientes no han sido fáciles ya que reveló algunas citas. Contó que salió con ex convicto «un adicto a la heroína que claramente llevaba unas 20.000 inyecciones después de la foto que le envió» no fue agradable. «Estábamos en el Hotel Bel-Air de Los Ángeles. Le dije al camarero: ‘Tomaré un vaso de agua’. Él tomó un cóctel: absenta o algo así. eso. Y dije: Lo siento, no puedo quedarme». Sin perder la fe que algo vendría por lo que se dio la oportunidad de conocer más gente.

Así fue como en la entrevista Stone dijo que en otras citas fueron divertidas. «Yo era casi como un terapeuta. Uno tenía una esposa que le dijo que quería divorciarse y tenía dos hijos pequeños. Él estaba luchando por procesarlo. El otro había roto con su Chica: quedó embarazada y en lugar de casarse se hizo un aborto… Él todavía estaba muy enamorado de ella y yo lo ayudé a procesarlo. Fue realmente gratificante para los dos. No sé cómo explicarlo» dijo la actriz.

Es Sharon Stone

En la aplicación «Bumble» también de citas, le sucedió algo divertido, «puso sus datos, foto real y un mensaje». «Sigo siendo yo misma, no puedo fingir» pero al parecer los veedores de la cuenta pensaron que se trataba de un engaño y le bloquearon el perfil. Ahora en Tinder recalca que «no está para follar». «Es fácil no hace falta entrar en Tinder para sexo. Sólo tomar un café en el bar o ir de compras al supermercado para encontrar a alguien con quien tener sexo. No es difícil. Al contrario, busco el amor y siento que Este es el año correcto, al 100%» deja claro Sharon Stone.

