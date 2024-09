Sharon Osbourne le ha jugado bromas pesadas Ozzy Osbourne algunas impensables pero al final del camino se atreve a contarlas.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

Han pasado 41 años desde la pareja de Sharon y Ozzy Osburne cantante de Black Sabbath, unieron sus vidas para convertirse en un matrimonio poco común. Ella y él han sido celebridades públicas que no esconden nada. Los vimos en un realitie con sus hijos, mostrando que son humanos con defectos y virtudes. Ahora Sharon le dió por confesar que le ha hecho bromas al cantante como «hacer popó en su marihuana» para fastidiarlo o destapar una botella de brandy y «pasarla por su trasero«. Cosas que para Ozzy no pasan desapercibidas que al probar la botella de dijo «lo hiciste de nuevo«. Revelaciones que se pueden escuchar y ver en The Osbournes Podcast un nuevo emprendimiento mediático donde ella recordó eso de unas vacaciones en Hawaii. «Se volvió loco recuerdan sus hijos que derribó una puerta por ese detalle». En cuanto a lo de la botella «el objetivo es que dejará de beber tanto alcohol». Además él se orinaba en los pantalones en el escenario y utilizaba pistolas de agua para mojar a los fans para disimularlo. Estas pesadas bromas no han pasado de agache y varios medios, las tomaron de su podcats convirtiéndolas en noticia.

SHARON Y OZZY SIEMPRE ALOCADOS Y BROMEANDO



Lee más noticias del entretenimiento.