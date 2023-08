Shakira y Karol G nominadas por primera vez en los VMAS de MTV

in

Shakira y Karol G recibieron la mejor noticia este 2023 de la mano de los «VMAs» los Premios a lo Mejor del Video de la cadena MTV.

Las colombianas Shakira y Karol G, hacen historia como latinas y colombianas en la próxima edición de los MTV Awards conocidos como los VMAs en que se premian lo mejor de los vídeos musicales. Ambas están nominadas como «Artistas del Año» y en la atrácate «Colaboración«, la cual las destaca por su vídeo «TQG«, el cual fue lanzado el pasado 24 de febrero con más de 719 millones de visualizaciones en YouTube. Ahora la meta es hacer fuerza para que una de ellas le gané a Beyoncé, Nicki Minaj, Doja Cat o Taylor Swif. En las categorías «Mejor Latino» se va encontrar las dos artistas de Colombia enfrentadas pero lo que emociona es que sus nombre están a lado de lo mejor de la industria musical y artistas internacionales.Los VMAs 2023 se llevarán a cabo el martes 12 de septiembre a las 8 p.m. (hora del este) en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey NY.

VMAs / MTV / ARTISTA DEL AÑO

*Beyoncé – Parkwood Entertainment / Columbia Records

*Doja Cat – Kemosabe Records / RCA Records

*Karol G – Interscope Records

*Nicki Minaj – Republic Records

*Shakira – Sony Music US Latin

*Taylor Swift – Republic Records

MEJOR COLABORACIÓN / VMAs / MTV 2023

*David Guetta & Bebe Rexha – “I’m Good (Blue)” – Warner Records

*Post Malone, Doja Cat – “I Like You (aHappier Song)” – Mercury Records / Republic Records

*Diddy ft. Bryson Tiller, Ashanti, Yung Miami – “Gotta Move On” – Motown Records

*Karol G, Shakira – “TQG” – Universal Music Latino

*Metro Boomin with The Weeknd, 21 Savage, and Diddy – “Creepin’ (Remix)” – Boominati / Republic Records

*Rema & Selena Gomez – “Calm Down” – Mavin Global Holdings Ltd / Jonzing World Entertainment / SMG Music / Interscope Records



«TQG» KAROL G / SHAKIRA

MEJOR LATINO / VMAs / MTV 2023

Anitta – “Funk Rave” – Republic Records

Bad Bunny – “Where She Goes” – Rimas Entertainment

Eslabon Armado, Peso Pluma – “Ella Baila Sola” – DEL Records, Inc. / Prajin Parlay, Inc. Grupo Frontera Bad Bunny – “un x100to” – Rimas Entertainment

Karol G, Shakira – “TQG” – Universal Music Latino

Rosalia – “Despecha,” – Columbia Records

Shakira – “Acróstico” – Sony Music US Latin

