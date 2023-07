Shakira «volvería a un juicio por impuestos del 2018» ante posible requerimiento

in

La cantante Shakira «volvería a un juicio por un requerimiento en España» esta vez por impuestos del 2018.

Aunque Shakira no ha sido informada oficialmente; en Esplugues de Llobregat, cerca de Barcelona, un municipio de España en la comunidad autónoma de Cataluña, se habría radicado una acusación de «fraude de impuestos» esta vez referentes al 2018 y no al juicio que actualmente lleva la cantante por detalles de sus ganancias entre el 2012 y 2014. Por el primer caso la colombiana de ser culpable enfrentaría 8 años de prisión y por este nuevo según su equipo, aún no se les ha notificado los detalles que de hacerlo, le llegaría a su residencia en Miami la boleta informativa de requerimiento con lo que se acusa y el monto, que se mantiene en reserva por el tribunal que la citaría. Gracias a los medios internacionales que publicaron la nota este 20 de julio, alertaron a la artista, que de inmediato su equipo está listo a defenderla.

Recordemos que Shakira siempre ha estado dispuesta a las solicitudes jurídicas y ha afirmado que»actuado conforme a la ley y bajo el asesoramiento de los mejores expertos fiscales».

