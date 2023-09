in

Shakira un mensaje a Piqué por mal «Jefe» enciende las redes con su nuevo tema.

Tras recibir 7 nominaciones a los Latin GRAMMY y ser honrada en los MTV Video Music Awards, Shakira lanzó «El Jefe» junto a Fuerza Regida. Tema que se ha convertido en un suceso pues ya supera los 4 millones de visualizaciones con este pegajoso tema regional mexicano de ska. La polémica se armó por su letra con un mensaje social sobre el trabajo, explotación de mano de obra y una « sutil referencia a Lili Melgar«, la niñera de sus hijos a quien la cantante le dedicó unas líneas por que Piqué al parecer no le pagó lo debido y la despidió. «Lili Megar para ti esta canción que no te pagaron la indemnización» se escucha claramente en «El Jefe» un mensaje por mal jefe a su ex.

SHAKIRA «EL JEFE» /FUERZA RIGIDA



El Dato: Los medios, le han dado protagonismo a Lili Melgar la inmigrante boliviana además de Piqué porque se esconde una historia de maltrato laboral.

