Shakira rompe record de preventa de «Las Mujeres No Lloran» en vinilo y digital donde este último será histórico.

Sigue al canal de WhatsApp de Entretenimiento

Fue la propia cantante que anuncio que «Las mujeres ya no lloran» sería su primer lanzamiento simultáneo en vinilo y digital con 4 portadas y 16 tracks (canciones). Durante meses trabajamos con el fotógrafo @jaumedelaiguana en estas cuatro caratulas «diamante, rubí, esmeralda y zafiro».

De acuerdo a Shakira «cada una presenta un atributo la esmeralda confianza, el rubí la pasión, el zafiro la vulnerabilidad y el diamante la fuerza y la resiliencia» expresó la barranquillera. Expertos ya hablan que, las solicitudes de pedidos son tan abrumadoras para una artista latina como lo es Shakira que va a camino a convertirse en el hit del 2024 sin salir al mercado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Shakira (@shakira)

Las Mujeres no lloran … facturan

“La producción de esta obra ha sido un proceso alquímico. Al escribir cada canción me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia” se refirió a ellas. “Estoy cerrando un álbum que me tiene muy entusiasmada, con canciones que la gente ya conoce y con otras que no he lanzado aún. Va a ser un documento vivo que recoge mis emociones y vivencias de los últimos dos años y es un trabajo muy personal. Estoy muy feliz con las colaboraciones que vendrán con este álbum, que la gente no se espera” dijo Shakira a la radio y cuentan que en la empresa donde se están haciendo los vinilos están supremamente sorprendidos de los pedidos.



Shakira rompe records

Cuentan que Spotify ya está contabilizando ganancias y otras plataformas que tienen su música. Un hype que no se veía hace décadas. Por lo que hará historia y más cuando Spotify anuncia que durante el 2023, fue incluida en la lista del «Top 50 Canciones Diarias» en 65 mercados. De hecho, más de 165 millones de listas de reproducción que están en la plataforma. Han sido creadas por los usuarios, donde figura una canción de la colombiana. Las canciones de Shakira más compartidas en las redes sociales son:

Lee más noticias de entretenimiento.