Shakira la nueva atracción en Barranquilla para turistas, visitantes y la ciudad que la vio crecer como referente colombiano.

La monumental estatua de Shakira ya fue ubicada en el «Malecón de Barranquilla» y se afinan los detalles para su inauguración en contados días. De acuerdo las imágenes y como habíamos visto el proceso, su color «oro» en el bronce, la hará brillar y verse a distancia. Sus manos entrelazadas y look inspirado recuerdan «las caderas no mienten». Conociendo el trabajo de grandes escultores, la estatua con su trabajo y materiales superaría los $3.000 millones de pesos, incluso medios mexicanos se atrevieron a decir que valió $1 millón de dólares. Ese secreto solo lo sabrá la administración del Alcalde Pumajero, la cantante y quien hizo el trabajo. Precisamente Yino Márquez escultor de la estatua, reveló que «la artista le pidió que no se viera sonriendo sino con una expresión natural más sobria». La estatua de 6.43 metros de altura, estará rodeada de un parque y servirá para que las fotos y visitas al Malecón se conviertan en referente turístico. Se desconoce si Shakira aportó a su elaboración que contó con jóvenes de escuela de artes de Barranquilla. La escultura de bronce pesa entre 3 y 4 toneladas, está elaborada mezcla de bronce y aluminio.

LISTA E INSTALADA ESTATUA DE SHAKIRA

Cabe destacar que el valor de estatua será la derrama económica que traerá a Barranquilla con miles de visitantes y más que se vienen las fiestas de carnavales.

LA ESTATUA DE SHAKIRA NOTICIA INTERNACIONAL



