FOTOS. Shakira, a sus 46 años, dejó ver su impresionante flexibilidad

La cantante barranquillera Shakira no para de sorprender a sus seguidores, por medio de redes sociales publicó una serie de fotos con la que dejaba ver su impresionante flexibilidad.

“Cuando esté soltera no diré nada pero habrá señales”, “Yo con 27 años no puedo mirar pa abajo rápido xq me mareo”, “Todo porque es septiembre y es con S de Shakira”, “Wow qué elástica”, “Piqué me has decepcionado como hombre”, ”Imagínate si Shakira se dobla así y la engañaron que quedara pa’ uno si se dobla le duele la columna”, son algunos de los comentarios que dejaron las fotos de la barranquillera.

En redes sociales no dejaron pasar el momento para mencionar al ex de Shakira, Gerard Piqué fue mencionado en varias oportunidades. “Con todo eso qué haces y te pegaron cacho”, dice una de las internautas.

Shakira, a sus 46 años, dejó sorprendido a más de uno

Recordemos que la cantante hace poco se dejó con el ex futbolista Gerard Piqué. La relación amorosa de la que nacieron dos niños, Sasha y Milan, terminó en medio de la polémica por la supuesta infidelidad de Piqué con una de sus empleada, Clara Chía; con quien Piqué tiene una relación sería tras dejarse con la barranquillera

