¿Para que le dé pique? Shakira habría cenado con su ex, Antonio de la Rúa

La prensa española asegura que luego de que se conociera la separación de la cantante barranquillera Shakira y el futbolista Gerard Piqué, la artista habría tenido contacto con su expareja, Antonio de la Rúa.

Recordemos que la artista tuvo un romance de más de 10 años con Antonio de la Rúa, con quien vivió momentos difíciles, que la inspiraron a escribir el tema: ‘Día de Enero’.

En la entrevista con la revista ‘Elle’, Shakira aseguró que no estaba buscando nada, al parecer, no quiere tener una relación amorosa porque se encuentra muy herido. «Esperemos a que se cierre ese agujero en mi pecho y luego ya veremos qué pasa». Sin embargo, medios internacionales han detallado que Shakira habría aceptado una invitación de su ex.

Aseguran que la cena ocurrió en Miami, Estados Unidos.