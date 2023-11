Shakira expresó un mensaje que le dolería a Piqué acerca de la felicidad de sus hijos y dejar todo atrás por ellos.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

El comentario que tendría un sin sabor para el ex de Shakira fue «Nunca había visto a mis hijos tan felices«. De acuerdo a medios internacionales, cotilleo y plataformas que compartieron en detalles estas palabras. Han pasado más de 18 meses desde que todo se vino abajo para Piqué ante este demoledor comentario, que fue ratificado en la noche de los Grammy Latino con «lo pasado es pasado y el pasado ya no hay nada». Para Shakira es claro como vive ahora con Sasha y Milan en Miami al sentenciar que: “Nunca había visto a sus hijos tan felices. Van a sus extraescolares sin que nadie les persiga. No no como en Barcelona, donde tenían todos los días paparazzi en la puerta”. Dejándole a la Revista HOLA de España una bomba con estas palabras que dicen al ex jugador le dolieron.

EL MENSAJE PARA SUS HIJOS QUE LE DOLERÍA A PIQUÉ



El Dato: De acuerdo a medios del cotilleo, «lo que dolería a Pique fue el recibimiento de la prensa española», las palabras de ella en cuanto a que le agradeció a los fans de españoles por lo bueno y lo malo. Que celebridades como Antionio Banderas aplaudieran y la promesa a sus hijos: » que va a ser feliz, que van a tener una mamá que va a sonreír».

Lee más noticias del entretenimiento.