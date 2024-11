Shakira «curó tusa» de Sebastián Martínez

Dicen que en la música hay letras que curan y Shakira curó una tusa al actor Sebastián Martínez en un momento de su vida.

Quién no se ha identificado con canciones en un momento de tusa o despechos de vida. El actor Sebastián Martínez ahora de moda en un repetitivo comercial «del dolor» pero no del corazón, recordó que Shakira fue su consuelo en un momento de corazón partido.

Según Sebastián Martínez pasó un momento de «desamor» al identificarse con la canción «Moscas en la Casa» de la barranquillera que fue lanzada en 1998. Un tema que cumple 26 años y su letra habla que, «hay días oscuros, grises, mi sin la persona amada, absurdos y agrios». Letra que si alguien esta pasando por una tusa, «le da en la yugular». Por lo que el actor casado con Kathy Sáenz afirmó que, «Shakira fue la única que le paró bolas en su adolescencia». El galán de las novelas, admitió «que lloraba al escuchar Moscas en la Casa«. El actor del Penúltimo Beso, Pa’Quererte, Primate, La Viuda de la Mafia y los Caballeros las Prefieren Brutas abrió los recuerdos de su vida sentimental.

Por si fuera poco, si le dieran la oportunidad de borrar esos momentos, «lo haría ya que sufrió mucho». En su video post historias, Sebastián Martínez comparte su novela de vida. «Shaki, Dios mío, mi adolescencia, ella me acompañó, Shaki fue la única que me acompañó en esos despechos de adolescencia, esta canción la berrié, me da de todo con esa canción, esa etapa de la adolescencia que me la empaquen. Shaki fue firme conmigo«. Dijo el actor quien invitó a que otros compartieran si berriaron (lloraron) con esta canción.

