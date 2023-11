Shakira cambió letra de «la Bicicleta» omitiendo a Piqué en vivo

Shakira cambio letra a «la Bicicleta» omitiendo a Piqué en la interpretación en vivo del tema al lado de Carlos Vives.

La sorpresa que Shakira le dio a Carlos Vives en Miami, tuvo un detalle que pocos se percataron en la letra de la Bicicleta. Y fue que en la estrofa en la que se menciona a Piqué. Inteligentemente la barranquillera la cambió omitiendo a su ex. Con la expresión «ese tipo» el cambiazo ha sido percibido como el alto de no más referencias de su separación y que así serán en sus próximos shows en vivo. Al ser preguntado Vives sobre lo hecho por Shakira respondió sonriendo «que la versión original de la canción no debería ser alterada«. Respetando la posición de la artista a la que le une una gran amistad. Ahora los ojos están puestos, si ella alterará en Tour 2024 estrofas «BZRP Music Session #53 y «el Jefe». Dejando atrás referencias a Piqué como ex y familia del mismo.

SHAKIRA CAMBIÓ LETRA DE LA BICICLETA

El Dato: La estrofa que mencionaba en la Bicicleta era: «Que si a Piqué algún día le muestras el Tayrona. Después no querrá irse pa’ Barcelona». Shakira la cambio así: «Que si a ese algún día le muestras el Tayrona …»

VIDEO LA BICICLETA VIVES & SHAKIRA



