Shakira fue atacada por un par de jabalíes, así reaccionó uno de sus hijos

La cantante Shakira evidenció que la atacaron unos jabalíes en el parque. Su hijo Milan de 8 años, estaba presente cuando la artista compartió el increíble momento a sus fans y su reacción fue inaudita.

«Miren cómo me han dejado el bolso dos jabalíes que me han atacado en el parque. Me han atacado, me han reventado todo y se iban llevando mi bolso para el bosque con mi teléfono. Y al final me han dejado el bolso porque me les he enfrentado», expresó Shakira.

La cantante ha sido atacada a plena luz del día y en un parque por dos jabalíes, medios locales han manifestado que es habitual ver a dicho animales por la zona de Pedralbes, España.

Recordemos que hace poco Shakira mostró que está incursionado en el arte digital por una buena causa. De acuerdo con los expresado por la cantante, los ingresos de esta colección se destinará a la Fundación Pies Descalzos, creada por la artista.

