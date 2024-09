Shakira acompaña a su padre en Barranquilla ante la recaída de salud por una neumonía que lo tiene en observación médica en una UCI.

La cantante Shakira hizo un cambio en su agenda y llegó a Barranquilla tan pronto se enteró que, William Mebarak Chadid su padre fue ingresado de emergencia en una clínica y se encuentra en una UCI. Por su gerencia de los galenos, la idea es que esté conectado a los mejores equipos de monitoreo esperando que evolucione satisfactoriamente.

La llegada de Shakira a Barranquilla de imprevisto, demuestra el amor por su padre quien a los 9 años descubrió el talento de su hija, la cual escribía en un cuaderno sus canciones. Donde Don William comenzó a tocar puertas para que vieran a la estrella en potencia. Precisamente a los 13 años, varias de esas letras fueron parte de su primera producción discográfica.

Con 92 años, luego de una caída que sufrió en medio de su separación mantuvo en vilo a Shakira y logró que él en diciembre, la acompañara a la develación de su estatua en el Malecón barranquillero. Desde ahí no se sabía de la salud de William Mebarak pero «cercanos hablaban que su energía no era la misma«. Se recuerda que ella le compuso «Gafas Oscuras» una canción alusiva por los lentes que han sido característicos de la imagen de su padre. Que narraba un hecho familiar triste por su padre, quien perdió a su hijo mayor. “Desde el momento en el que perdí a mi hijo mayor, escondí mi dolor tras un par de lentes y ella hizo una conexión con eso«. Recordó Don William y hoy ella está a su lado para cuidarlo.

Una canción de dolor

«Tus gafas oscuras me hacen vibrar cada vez que te ocultan. Tus gafas oscuras me hacen sentir que yo soy de otro lugar. Y cuando me miras se encoje mi cuerpo y me hago chiquita. Y cuando me miras me atrapa tu mundo y me siento distinta». Hacen parte del tema escrito por Shakira y que fue parte de su álbum debut, «Magia«. Este susto para la cantante colombiana de 47 años, la tiene en atención especial y se espera que salga de este estado para ella seguir con sus compromisos a puerta de la gira «Las Mujeres Ya No Lloran».

