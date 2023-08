in

Shaira, quien se dio a conocer por su participación en el programa ‘Factor XS’ del Canal RCN, dio de qué hablar con sus declaraciones en redes sociales.

La joven artista Shaira le habría mandado pulla a la cantante paisa conocido como Karol G luego de que lanzara su más reciente canción de Karol G ‘Mi ex tenía razón’, al parecer, Shaira había sacado hace poco un tema ‘parecido’ a la de la ‘Bichota’, como también es conocido Karol G.

Karol había anunciado que le quería apostar por el ‘tex mex’ y hacerle un homenaje a Selena Quintanilla, pero Shaira se refirió al nuevo tema de la ‘Bichota’.

“El cuento del que pega primero pega dos veces, no siempre es cierto. Si yo lanzo una canción con cero inversión pero con buenas ideas, no me garantiza que se pegue como la canción del pez gordo que copia mis ideas luego de que la mía haya sido lanzada”, dijo Shaira a través de sus estados de Instagram.

Y agregó: “Es cierto que todos siempre tenemos un artista que es inspiración. En mi caso, nadie había querido grabar ese estilo aquí en Colombia, hasta que yo me atreví y luego… les regalé una idea. De nada. Todo lo del pobre es robado”.

