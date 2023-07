FOTOS. Por acto sexual violento y violencia intrafamiliar cogieron a varios hombres en Antioquia

in

En hechos aislados las autoridades de Antioquia pudieron dar con la captura de diferentes hombres que venían agrediendo a sus parejas sentimentales.

En zona urbana del municipio de Marinilla, exactamente en el barrio Los Álamos, fue capturado un hombre de 24 años, quien agredió físicamente a su ex compañera sentimental una mujer de 46 años.

La mujer presenta una herida en el pómulo derecho y en el labio inferior.

En el barrio La Ochenta del municipio de San Luis fue capturado un hombre de 24 años, quien agredió físicamente a su compañera sentimental, una mujer de 26 años.

La víctima presenta golpes en varias partes del cuerpo , desde el centro de salud le dieron 10 días de incapacidad.

En el municipio de Yarumal en zona urbana, precisamente en el barrio Fátima, fue capturado un hombre de 36 años, quien agredió con golpes a su compañera sentimental una mujer de 31 años.

En el parque principal del municipio de Santa Bárbara, fue capturado un hombre de 21 años.

La captura se dio luego de que su ex pareja sentimental una mujer de 20 años, hiciera la denuncia ya que el hombre le estaba tocando sus partes íntimas, manifestando que si no era de él no iba a ser para nadie.

Los detenidos fueron dejados a disposición del ente solicitante.

