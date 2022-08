VIDEO: ¿No desea prestar servicio militar? Conozca “Objetar es un derecho”

Del 1 al 17 de agosto se realizará un nuevo proceso de incorporación y reclutamiento del Ejército, pero en muchos casos cumplir con el servicio militar no es lo deseado por los jóvenes, quienes terminan prestándolo porque no tienen dinero para pagar la libreta o porque no saben que tienen el derecho de objetar, es decir, no ir.

La Secretaría de Medellín, a través de la estrategia Objetar es un derecho, ha atendido a 62 jóvenes afectados por vulneraciones a la libertad de conciencia, porque no desean prestar servicio militar por sus convicciones éticas, políticas o religiosas.

Esta atención se da a través del Sistema de Alertas Tempranas -SATMED-, que al recibirlas se activa una ruta de atención que consiste en contactar a las personas, verificar la información y derivar el caso a la Personería para hacer acompañamiento.

Este sistema también está conectado con entes de control y el Ejército para gestionar directamente y agilizar el proceso en función de que no se presenten vulneraciones de derechos.

Entre los casos reportados y acompañados se encuentran, principalmente, batidas ilegales, acuartelamientos, reclutamientos irregulares en la calle, asesoría jurídica a jóvenes que desean ser objetores de conciencia, entre otros.

Objete conciencia al servicio militar

En Colombia, cualquier joven con convicciones contrarias a la violencia, el conflicto armado y el uso de armas puede declararse como objetor de conciencia al servicio militar obligatorio. Si desea acompañamiento o conoce casos en los que se vulneran derechos relacionados, repórtelo en la página web de la Alcaldía o en el WhatsApp 3107154095.

Para leer más noticias de Medellín ingrese aquí.