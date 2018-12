“Será que podemos aprender a disfrutar otras cosas” Karol G indignada por maltrato de animales silvestres

Carolina Giraldo Navarro, más conocida por su nombre artístico Karol G, se encuentra indignada por que algunos lugares para el disfrute de las personas están utilizando, drogando y maltratando animales.

Así lo demostró con video en su cuenta de Instagram que está acompañada por este mensaje, “Será que podemos dejar de visitar lugares donde encierren, droguen, maltraten y utilicen los animales !????? SERÁ QUE PODEMOS APRENDER S DISFRUTAR OTRAS COSAS que no le causen sufrimiento a un ser vivo que siente como nosotros !???? … Yo también alguna vez en mi vida participé en alguna de estas actividades y hoy me arrepiento. Se trata de APRENDER y no hacerlo nunca más para que eso termine 😞😞😞🍃 Por favor 💔”

En el video se puede observar cómo una mujer y un niño se sientan al lado de lleona que, al parecer, se encuentra topado para poder cumplir su trabajo, tomarse fotografías con turistas.