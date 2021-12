VIDEO: ‘Ser Capaz en Casa’, programa que le apuesta a la calidad de vida de las personas con discapacidad en Medellín

Una nueva oportunidad para valerse por si mismos, es la apuesta del programa denominado ‘Ser Capaz en Casa’, que atiende a las personas con discapacidad severa y les brinda acompañamiento integral a ellos y sus familias.

Y es que el programa está enfocado en las personas con un grado de afectación en la funcionalidad, cuya condición les obliga a ser completamente dependientes de otras personas, hecho que les impide el pleno ejercicio de sus derechos en la sociedad.

Este es el caso de Wilmar Alonso Arango, un joven de 29 años de edad y residente del barrio Popular 1 de Medellín, quien es uno de los beneficiados del programa ‘Ser Capaz en Casa’, que le ha permitido ser una persona independiente y capaz de realizar la mayor parte de las actividad por su cuenta.

«Mi vida antes del proyecto ‘Ser Capaz en Casa’ no era muy fácil que digamos, yo era muy dependiente de mi madre. Me tenían que hacer de todo, para vestirme, para comer, para desplazarme de un lugar a otro, para todo. Hasta que llegó el proyecto, ya después de ahí me hago todo solo», manifestó.

El principal objetivo del proyecto es brindar servicios de habilitación, rehabilitación y procesos de participación ciudadana de las personas en condición de discapacidad de la ciudad de Medellín, además de impulsar sus derechos en la sociedad.

Durante el proceso, no solo el beneficiado es parte fundamental del programa, pues su familia también hace parte del desarrollo de las diferentes actividades, así lo manifestó la mamá de Wilmar, Yinet Díaz Luján.

«Ha sido un programa maravilloso porque no ha dado la oportunidad de aprender muchas cosas que desconocíamos. Wilmar se ha independizado muchísimo más, ya no necesita tanto de mi para desplazarse y para hacer sus cosas», manifestó.

Sin lugar a dudas, gracias al programa ‘Ser Capaz en Casa’, niños, jóvenes y adultos en condición de discapacidad en Medellín, podrán tener una mejor calidad de vida.

