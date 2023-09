VIDEO. Septiembre 15 Día Nacional de las Artes Fernando Botero

in

El Presidente del Senado, Iván Name Vásquez, anunció este lunes que en honor al maestro Fernando Botero, se tramitarán dos proyectos de ley que consagran el Día Nacional de las Artes y se crea el Premio Nacional de Artes, Fernando Botero.

Al término de los honores de Estado rendidos al “Colombiano Universal” y Gran Maestro de las artes plásticas en el Capitolio Nacional, Name agradeció a la familia Botero permitir que el pueblo colombiano pudiera despedirse del gran Maestro, de cuya obra dijo que lleno de reconocimiento mundial a nuestro país.

“Es el Colombiano Universal, tal como reza en el pendón que cuelga en la fachada del Capitolio; solía decir el maestro que se sentía el pintor más colombiano y, sin duda que lo fue, la dimensión de lo que hizo recorrerá muchas generaciones, fue el mejor de nuestro tiempo y lo será aún más del porvenir, globalizó a Colombia en el mundo de las artes, el Maestro Botero nunca olvidó a nuestro país y este país jamás lo olvidará”, señaló el Presidente del Congreso.

Además, dijo Name, en su obra Botero plasmó la realidad de nuestro país con sus virtudes y defectos y que con ella alcanzó lo que muy pocos seres humanos han logrado, la inmortalidad, engalanada con su sencillez y desprendimiento, al entregarle a Colombia gran parte de su obra y fortuna.

“Una de las cualidades que más apreciamos del Maestro fue su generosidad, tan voluminosa como sus obras, no se cansó de donar a nuestro país muchas de sus creaciones, otro sello de su grandeza. Fernando Botero no hizo nada distinto que plasmar nuestra realidad con virtudes y defectos, dedicó su vida a su país y lo convirtió en el tema de su obra artística”, insistió Iván Name.

Y agregó: “Nunca nuestro país tendrá a alguien como Botero, son personas únicas, agradecemos la supervivencia mágica de toda su obra, este final físico será el principio de un ser clásico, es decir, perdurará y será recordado. Tramitaremos un proyecto de ley que consagre el 15 de septiembre como el Día del Arte Fernando Botero en Colombia, me comprometo a liderarlo, junto con todos los congresistas para apoyar otra iniciativa que fue radicada y en la que rinden honores póstumos al pintor y al escultor, para crear el Premio Nacional de las Artes Fernando Botero”.

