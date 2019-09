Señora de 70 años fingió estar enferma para robarle 10 millones de pesos a una mujer que la ayudó

Una mujer en Bogotá denunció que fue víctima de ladrones que le robaron $10 millones después de ayudar a una adulta mayor que aparentemente se encontraba enferma sin saber que al parecer planeaba robarla.

El crimen se registró sobre la Calle 100 con la Carrera 19, donde la víctima había intentado ayudar a la señora de unos 70 años y apareció un cómplice que supuestamente aprovechó la situación y le dio una sustancia a la mujer que ayudaría a la adulta mayor.

“Yo andaba como ida, no sé. Me pasaron una libreta para escribirles la dirección. En un taxi me preguntaron que si vivía sola. El delincuente ingresa al apartamento y me dice que si tengo plata y yo se la di”, relató la mujer en Noticias Caracol.

Al parecer, bajo los efectos de la sustancia que le dieron, la mujer accedió a que se llevaran los 10 millones de pesos y denunció esta situación para tratar de atrapar a la adulta mayor implicada y al presunto cómplice.