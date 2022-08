Senador Roy Barrera está enfermo, le metió la culpa a sus enemigos políticos

El senador Roy Barrera publicó una fotografía donde se le ve siendo atendido por un médico durante una escanografía, por posible neumonía basal y bronquitis severa. El congresista señaló a sus enemigos políticos como los responsables de su recaída de salud.

«Médicos me regañan por descuidar salud y me hacen la recomendación imposible de bajar sobrecarga de trabajo y bajar estrés que baja las defensas. Yo no descanso porque los enemigos del cambio no descansan«, manifestó el congresista.

Entre las razones a las que Barrera le atribuye su estrés laboral, están las 14 demandas contenciosas y penales en su contra y su familia durante los últimos 20 días; la citación de la Corte Suprema de Justicia por la demanda en su contra interpuesta por el exgeneral Barrero y por otra demanda que radicó la esposa del excandidato Rodolfo por los “petrovideos”, entre otros enredos legales expuestos en el trino.

Lo cierto es que, aunque su diagnostico suene muy grave, el senador espera retomar labores en poco menos de cuatro días.