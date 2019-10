Senador Jonatan Tamayo ‘Manguito’ sale a la defensa de ‘Vargasvil’ por acusaciones de acoso sexual a menores

El senador del Centro Democrático Jonatan Tamayo, más conocido como ‘Manguito’, defendió a ‘Vargasvil’ a través de su cuenta oficial de Twitter, donde afirmó que es gracias al humorista que él tiene una carrera como servidor público.

“‘Vargasvil’ a los 8 años me sacó de un semáforo, a los 9 me invitó a su elenco, a los 12 logré ser el humorista más joven en Sábados Felices. Pagó el entierro de mi madre y en parte por él soy senador de la república”, escribió ‘Manguito’ en su cuenta de Twitter, para luego arremeter contra Noticias Uno. “(El noticiero) no respeta la honra de quienes sean cercanos al Cd (Centro Democrático)”, afirmó el senador.

Por su parte Crisanto Vargas (‘Vargasvil’) amplió la información en Blu Radio y contó cómo por qué ayudo al senador y a su familia. “Es que eran demasiado pobres. Y yo desde esa época ya tenía mi sentimiento de ayudar. Entonces, nosotros recogíamos estos niños, no solamente a él, sino a una hermanita a un internado; eran tres hermanitos”, afirmó el humorista.

Noticias Uno informó que existen una serie de chats comprometedores en los que un usuario de Facebook que se hace identificar como “Crisanto” intercambia mensajes subidos de tono con jóvenes menores de edad. “Yo soy separado y mi debilidad son las sardinas, burro viejo pasto tierno”, dicen uno de los textos que el mismo ‘Vargasvil’ ya desmintió.