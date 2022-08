Senador Jota Pe Hernández impidió “regalito” para congresistas

in

En una entrevista para un medio de comunicación, el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe, quien además es influenciador, denunció sobre un supuesto “regalito” que recibiría por ser congresista, según la entrevista, el de la idea era Roy Barreras.

El congresista dijo que los senadores iban a recibir un celular, “Yo me senté y dije que no entregarán esos teléfonos. Me da rabia. De 10 senadores que usted coge, nueve tienen el iPhone 13.” Dijo el congresista.

Jota Pe Hernández, mostró su profundo descontento con el “regalito” que gracias a él, se pudo impedir, aseverando que no era necesario porque los senadores ganan mucho dinero; agregando a lo anterior, según el senador, los congresistas reciben una línea telefónica con un plan de datos ilimitados.

El senador que hace parte del partido Alianza Verde, finalizó que se deben empezar a cambiar muchas cosas en el congreso, tarea que él desarrollaría.

