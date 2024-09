“Bájense de la nube, la paz se logra en este Gobierno o no se hará”, con esta frase el senador de la Alianza Verde Inti Asprilla, conminó al Ejército de Liberación Nacional y a las disidencias de las Farc, que empiecen a asumir el compromiso con la paz, dejando en libertad a todos los secuestrados y eliminar el secuestro como mecanismo de presión política y fuente de financiación.

De acuerdo con Asprilla, es hora de que estos grupos armados tomen consciencia de que la paz negociada la podrán alcanzar con el Gobierno Petro o que sencillamente no habrá, pues considera que la sociedad colombiana está hastiada de sus continuos desaires a las ofertas de paz sin respuestas recíprocas.

El senador de la Alianza Verde, que apoya el proceso de diálogo y al Gobierno, fue enfático en señalar que no obstante su convicción en buscar la paz a través de la vía del diálogo, las fuerzas políticas no servirán de idiotas útiles para sus intereses de guerra, al tiempo que señaló que para que las negociaciones tengan legitimidad, es necesario contar con el apoyo ciudadano, lo que no se alcanza mientras sigan con el secuestro y sus acciones bélicas.

“Hay que ser sinceros y reconocer que sin apoyo ciudadano es imposible darle legitimidad a los diálogos de paz y se los digo al ELN y a la disidencias, la paz se hace con este Gobierno o no se hará, bájense de la nube, si siguen con el secuestro y no liberan a todos los secuestrados el próximo año no habrá mesa de negociación y enfrentarán las consecuencias”, exigió Inti Asprilla en la plenaria de Senado.

