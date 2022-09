Senador Alex Flórez en tono reflexivo pidió disculpas y reconoció su problema con el alcohol

El senador por el Pacto Histórico, Alex Flórez, en un video publicado en su cuenta oficial de Twitter, admitió que no supo manejar las cargas emocionales tras las denuncias de los falsos positivos y su problema de alcoholismo.

El senador en un tono reflexivo reconoció que tiene problemas con el licor, situación a la que se rehusaba a no reconocer “Esta es una condición social aceptada a la que no se le da la importancia suficiente. Yo he tocado fondo y el problema con el licor me ha causado dificultades con mi familia y amigos que han creído en mi palabra”.

El senador lamentó que personas tomen estos acontecimientos que afectan lo íntimo, como un chiste público; a su vez extendió solidaridad con las personas que tienen su misma condición de alcoholismo.

Ante los inconvenientes reconoció que falló y tocó fondo, por lo que retomara un tratamiento para superar los problemas de alcohol. Pidió disculpas a los policías, empleados del hotel Caribe, congreso y a todos los colombianos tras los inconvenientes que pasaron en Cartagena el pasado 2 de septiembre.



Finalmente Alex flórez, quiere que su versión como defensor de la paz y la educación se recupere ante el público, por lo que no perderá su enfoque como senador