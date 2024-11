Con el documental «Selena y Yolanda se sabrá la verdad» afirma la asesina y tiene molestos a los familiares de la cantante.

Yolanda Saldívar es la y exenfermera estadounidense, encarcelada por el asesinato de Selena cometido en 1995. Crimen que conmocionó al mundo, ya que era fan de la artista además de presidente de un club de seguidores. El documental «Selena & Yolanda: The Secrets Between Them« que se estrena en Oxygen y Peacock el 17 de febrero. Ya tiene un veto por parte de la familia de Selena, quienes se sienten insultados y no dan crédito a lo que Saldívar dice que «un secreto» será revelado.

«Después de tantos años, creo que es tiempo de aclarar la historia» sentencia en el video avance que su asesina, le dice al periodista Patrick L. O’Daniel. El promo es complementado con la imagen que dice: «Sabía su secreto y creo que la gente merece saber la verdad».

La Familia de Selena

El padre de la artista que cumple 29 años de muerta, habló para TMZ «dejando claro que él y el resto de la familia de Selena no están involucrados ni apoyan el proyecto». Están indignados y comparten que, «todo lo que ella dice no son más que mentiras, y de todos modos nadie va a creer lo que ella tiene que decir».

Selena y Yolanda revelará un secreto

«Todos saben que no hay nada de cierto en todo lo que sale de su boca» replica Abraham Quitanilla. Con un sentimiento de frustración ya forjó la carrera musical de su hija. Actualmente, Yolanda tiene 63 años y podría salir libre en unos días.

