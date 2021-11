Selección Perú prepara amistosos con la mira puesta en Colombia

La selección Perú, próximo rival de la selección Colombia y actualmente en zona de repechaje, planea con bastante antelación los enfrentamientos contra la tricolor y contra el combinado de Ecuador.

Juan Carlos Oblitas quien se desempeña como director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, confirmó que está en busqueda de definir dos compromisos amistosos para el mes de enero en preparación a los encuentros de eliminatorias.

Por ahora, ante la falta de confirmación aún de los rivales a enfrentar en ambos choques preparatorios, la Selección Perú solo tiene claro que serían contra equipos de la Concacaf y se realizarian en Lima.

A su vez, Oblitas no descarta la opción de jugar contra una selección europea pero es consiente que sería dificil dado a que los torneos en dicha federación normalmente no paran y no siempre tienen el deseo de venir a jugar a Sudamérica.

Recordemos que la selección Perú sera el próximo rival de Colombia en la fecha 15 de las eliminatorias:

Se terminaron las Eliminatorias en 2021, pero esto sigue… ¡El 2022 nos espera con mucho más fútbol! 🔜🏆 ​​ 🇦🇷🇧🇴🇧🇷🇨🇱🇨🇴🇪🇨🇵🇾🇵🇪🇺🇾🇻🇪 ​#EliminatoriasSudamericanas pic.twitter.com/jYNOsrb1pM — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) November 18, 2021

