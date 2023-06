Selección Antioquia de Fútbol Sala lista para buscar la clasificación a los Juegos Deportivos Nacionales 2023

La selección Antioquia de Fútbol Sala FIFA de hombres se prepara para participar en la Fase Clasificatoria del Campeonato Nacional Masculino de esta modalidad de cara a los Juegos Deportivos Nacionales 2023.

De acuerdo con lo reportado por la Liga Antioqueña de Fútbol, el evento se realizará en la ciudad de Medellín del 4 al 11 de julio y tendrá como escenario el Coliseo de la Universidad de Medellín.

En la primera fase, los antioqueños enfrentarán a las selecciones de Cundinamarca, Sucre, Tolima, Cesar, Santander y Norte de Santander.

El sistema de juego será una sola vuelta y clasificará a la Fase Semifinal los equipos que ocupen las cuatro primeras posiciones.

El seleccionado antioqueño está conformado por futbolistas pertenecen a 12 clubes afiliados a la LAF.

En el grupo hacen parte jugadores representantes de Belén la Nubia Arco Zaragoza, Talentos Bellanitas, Alianza Platanera, Talentos Envigado, C.D. El Carmen de Viboral, Tiendas Margos, Leones Fútbol Club, Real Santuario, Lugo 13, Sellos Colombianos, Formantioquia y C.D. Estudiantil.

Cabe destacar que, del grupo total de 16 jugadores, 14 son nacidos en Antioquia provenientes 12 del Área Metropolitana, uno del Oriente y uno del Magdalena Medio, mientras que los dos únicos foráneos son de Bogotá y Barranquilla.

la primera fecha se jugará el martes 4 de julio en el Coliseo de la Universidad de Medellín, con los siguientes compromisos:

9:00 a.m. Santander vs Cesar

10:30 a.m. Tolima vs Norte de Santander

12:00 m. Antioquia vs Sucre

En la primera jornada descansará Cundinamarca.

