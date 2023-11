VIDEO. Seccional de Tránsito y Transporte velaran por la seguridad y movilidad este fin de semana

Con el objetivo de garantizar la seguridad vial y el normal desarrollo del plan éxodo y retorno, la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia ha dispuesto de más de 350 Policías, que implementarán diferentes medidas de control, prevención de la accidentalidad, aplicación de la norma y seguridad, para que los viajeros se desplacen cómodamente durante este puente festivo.

Así mismo, hace un llamado a los diferentes usuarios de la red vial, para que adopten comportamientos seguros, a conducir de manera responsable, evitando el consumo de alcohol antes o durante la conducción. así mismo recomienda respetar los límites de velocidad, utilizar el cinturón de seguridad y mantener una distancia prudente entre vehículos.

Se estima que cerca de quinientos cinco mil cuatrocientos noventa y dos (505.492) vehículos se movilicen por los seis ejes viales del departamento. Por lo tanto, es fundamental que todos los conductores tomen las precauciones necesarias para evitar accidentes y garantizar un viaje seguro.

MANEJO DE TRÁFICO

Con el fin de mejorar la movilidad, en trabajo coordinado con la Dirección de Tránsito y Transporte y las concesiones viales, se realizarán los siguientes manejos de tráfico:

VIA LA MANSA – PRIMAVERA

RETORNO: CONTRAFLUJO O REVERSIBLE: Lunes 13 de Noviembre de 15:00 a 18:00 horas, desde el sector de camilo c km 81+700 hasta el km 94+800 vía la mansa – primavera.

VIA RIONEGRO – MEDELLIN

RETORNO: CONTRAFLUJO O REVERSIBLE: Lunes 13 de Noviembre de 17:00 a 20:00 horas. Desde la glorieta de Sajonia km 14+900 hasta el km 0+000 túnel seminario (entrada Baltimore). Sentido: Rionegro – Medellín.

ESTADO DE VÍAS

CIERRE TOTAL DE VIAS

Lugar: Vía Santa fe – Cañas gordas, km 60+800 ruta 6203 Sector: Los burros. Se presenta cierre total de la vía por deslizamiento de tierra y piedras, debido a las fuertes lluvias que se presentan en el lugar.

Lugar: Vía Santa fe – Bolombolo, km 72+900, Sector puente Tonusco. Se presenta cierre total de vía por el desprendimiento de una parte del puente vehicular Tonusco, debido a las fuertes lluvias que se presentan en el lugar.

PASO CONTROLADO POR EL PUENTE PASO REAL

Lugar: Vía Santa Fe – Bolombolo, km 72+900, sector puente paso real. (puente antiguo), Paso controlado para vehículos livianos.

RESTRICCIONES

Teniendo en cuenta la dinámica vehicular y turística que caracteriza la festividad del Puente festivo “La Independencia De Cartagena”, nos permitimos informar al gremio transportador de carga, usuarios y comunidad en general, las fechas, horas y corredores viales en los que se aplicará la restricción para vehículos de carga con peso igual o superior a 3.4 toneladas (3.400 kilogramos)

RECOMENDACIONES:

• Descanse lo suficiente antes de iniciar el viaje

• Haga una revisión sensorial del estado técnico mecánico de su vehículo

• Verifique que la documentación este vigente

• No realice maniobras peligrosas.

• No adelante en sitios prohibidos

• Por ningún motivo conduzca en estado de embriaguez

• Si su viaje es de trayectos largos haga pausas activas.

• No utilice elementos distractores mientras conduce.

• Para la conducción nocturna, cerciórese que el sistema de luces funcione

correctamente.

• No exceda los límites de velocidad.

• Revise los elementos que componen el equipo de carretera y manténgalo en un

lugar donde pueda ser utilizado de manera oportuna, en caso de emergencia.

• Infórmese con antelación sobre el estado de las vías que va a transitar, esta

información puede ser consultada marcando gratis desde cualquier celular #767 o

al Twitter @transitopolicia.

