¡Lista la seguridad para la Feria de las Flores!: 2.000 hombres y mujeres policías acompañaran los eventos

La Policía Nacional en desarrollo de la estrategia de seguridad para la Feria de las Flores, tiene un dispositivo de acompañamiento y actividades culturales para que propios y visitantes disfruten en convivencia del principal evento de la capital antioqueña.

Para la versión número 66 de la Feria de las Flores, la Policía Nacional tiene previsto un total de 2.000 hombres y mujeres, desplegando las diferentes capacidades humanas y tecnológicas como el Halcón de la Policía, las cámaras LPR que acompañaran los eventos masivos públicos y privados, el Grupo de Carabineros y Guías Caninos, El Grupo de Gestión Comunitaria, profesionales de Policía de la Sijin e Inteligencia Policial, Gaula y los hombres y mujeres que prestan su servicio en el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, para garantizar la sana convivencia en estos escenarios.

De acuerdo con la categorización e impacto (aforo, lugar, clasificación por el lugar; etc.) de los eventos se han dispuesto un total de 24 tipo A, 245 tipo B y 336 tipo C.

La Policía Nacional desarrollará diferentes planes de control como verificación de licor adulterado y de contrabando, antecedentes y registros a personas, además implementará campañas preventivas en sectores bancarios, comerciales y residenciales, perifoneo con recomendaciones de seguridad y protección con el fin de evitar delitos como hurtos, lesiones personales, explotación infantil, homicidio y la extorsión.

Igualmente, la Policía Nacional priorizó 12 parques de la ciudad, 7 lugares emblemáticos y 20 centros comerciales que serán visitados por propios y turistas durante estas festividades.

Para el 7 de agosto 2.000 Policías cubrirán y acompañarán el desfile de silleteros que inicia desde el corregimiento de Santa Elena hasta Medellín.

Acompañamiento a todos los eventos de la feria, como:

– Concierto inauguración feria de las flores y Fiesta Montañera 28 de julio.

– Tablados de la 70 del 28 de julio al 7 de agosto.

– Fincas silleteras de 28 de julio al 7 de agosto.

– Fondas Santa Elena del 28 de julio al 7 de agosto.

– Caminata canina y de mascotas 30 de julio

– Super Concierto de las Flores 05 de agosto.

– Desfile de Silleteros 7 de agosto.

Por otra parte, la Policía Nacional participara en actividades culturales, como:

– Feria a a ritmo de bicicletas

– Cabalgata infantil caballitos de palo

– Desfile de silleteritos

– Desfile de autos clásicos y antiguos

– 11 desfile motociclístico “Harley Davidson” Héroes de la Patria.

Además, la Policía desplegará actividades comunicacionales en redes de sociales, medios de comunicación y eventos con el fin de sensibilizar y brindar medidas de auto protección para prevenir la comisión de delitos.

Recomendaciones para prevenir el hurto a personas:

– Si va a utilizar artículos de valor, procure no llamar la atención.

– Al momento de utilizar el teléfono celular u otros dispositivos, no descuide su seguridad.

– Espere el transporte público en paraderos y lugares iluminados.

– Evite realizar compras en los semáforos.

– Evite tomar siestas mientras se moviliza en el transporte público.

– En eventos de mayor afluencia prefiera guardar sus elementos de valor como billetera y celular en sus bolsillos delanteros, para que tener control sobre ellos y evitar ser víctima de cosquilleo.

– No pierda de vista sus tarjetas de crédito y débito al momento de hacer compras.

– Tenga precaución con sus pertenencias y con personas extrañas. Aunque estamos de fiesta, personas inescrupulosas pueden aprovechar los eventos masivos para cometer delitos.

– Informe a familiares y amigos el sitio al que deseas asistir como medida de precaución.

– Ante cualquier actitud sospechosa durante el desarrollo de los eventos de la feria invitamos a los ciudadanos a informar de manera oportuna a través de la línea de seguridad y emergencias 123.

