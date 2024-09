Seguidores de DJ Tiesto le critican por estar al lado de Karol G

Mientras Dj Tiesto celebra el haber estado al lado de Karol G otros le critican por su colaboración y presencia en Mañana Será Bonito.

El Dj No.1 del mundo, publicado por la Revista DJ 100 y su listado 2023, es Tiesto como el más consagrado del género de la música electrónica. La colaboración con la cantante colombiana Karol G, Don’t Be Shy ha generado emociones y detractores. Todo por su presentación como invitado especial a «Mañana Será Bonito Fest» en Medellín Colombia. Donde no le perdonan su cercanía al género urbano. Siempre habrá Haters y dicen que los colombianos son «barras bravas«. Expertos en criticar lo propio y más cuando no les gustan los artistas del país que sobresalen. Tiesto y Karol G no han sido la excepción que ante una foto del DJ agradeciendo su presencia en la capital antioqueña con ella, generó algunos comentarios despectivos que gracias a los positivos se espera que se haya llevado una buena imagen. Lo positivo es que la sorpresa de su presentación ánimo la noche y más cuando el mismo en sus historias dio pistas de su llegada a la ciudad. Por eso unos lloraron y otros celebraron: los que les cogió por sorpresa y no tenían boleta siendo sus fans. Y los que asistieron al concierto siendo fans o seguidores de Karol G que gozaron.



«FANS O NIÑOS RATA» CRITICAN



KAROL G Y TIESTO COLABORACIÓN



TIESTO AGRADECE A KAROL POR LA INVITACIÓN

