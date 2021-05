A través de su cuenta de Twitter, Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno de Bogotá, manifestó que fue alcanzado por una de las piedras que ciudadanos empezaron a lanzar en medio de las protestas.

El hecho ocurrió en el Portal Américas se ha convertido en el epicentro de las movilizaciones y también de los disturbios y enfrentamientos durante las noches reciente. La noche del viernes 21 de mayo nuevamente se presentaron enfrentamientos entre los manifestantes y la fuerza pública.

“Hoy me tocó el golpe a mi. Llevamos días de golpes entre todos. No se puede construir diálogo en medio de las piedras. Tenemos que hacer un esfuerzo por volver a escucharnos, por no golpearnos, por ser humanos. Yo me comprometo a perseverar en el diálogo”, dijo el secretario de Gobierno de Bogotá.

